Prazo para empresas divulgarem relatório de transparência salarial é adiado para dia 15

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) adiou, nesta quarta-feira, 1º de outubro, o prazo para empresas com mais de 100 funcionários divulgarem seus relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios.

Essa divulgação é uma obrigação da lei que instituiu a igualdade salarial entre homens e mulheres para quem exerce a mesma função.

Segundo o ministério, a prorrogação do prazo foi determinada depois que o órgão identificou "inconsistências em parte dos resultados apurados".