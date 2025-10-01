Presidente da Câmara dos EUA critica democratas e pede que recobrem o senso ao votar orçamento

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, disse, em entrevista à Fox Business na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, que os democratas deram um "passo dramático" ao não aprovarem na terça-feira, 30, a proposta orçamentária do governo Trump. O impasse levou a paralisação das atividades no governo federal, conhecida como "shutdown" em inglês, pela primeira vez em sete anos.

O republicano acusou o líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, de tentar adquirir apoio da extrema-esquerda do seu partido e disse que "reza" para que os democratas "recobrem o senso e votem pela retomada das atividades".

O projeto orçamentário deverá ser colocado novamente para votação do Senado nesta quarta-feira. "Podemos minimizar efeitos de demissões e interrupção de serviços críticos, se o shutdown for curto", afirmou.