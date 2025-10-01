Refit apresenta carta-resposta sobre cumprimento integral das exigências da ANP

Em sua alegação, argumenta que a própria agência concluiu que não "foram encontradas discrepâncias entre os resultados declarados pela empresa nas especificações de gasolina automotiva e os que foram inspecionados". O mesmo ocorreu com a análise dos produtos importados nos últimos 12 meses. "Foi constatado ainda que as matérias primas analisadas não se configuram como gasolina automotiva importada, sendo necessário, portanto, o processo de refino para que o produto seja comercializado no mercado", pontua.

A empresa destaca que tomou ciência da interdição pela imprensa, antes mesmo de receber a notificação formal da agência e que as acusações informadas pela ANP para a imprensa "não constam no auto de infração, o que caracteriza afronta aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa".

Na manifestação, a empresa salienta ainda que solicitou uma reunião presencial com a ANP para o melhor entendimento de algumas questões específicas. "A empresa entende que a interdição cautelar carece de fundamento técnico e jurídico, configurando medida desproporcional e arbitrária."

A Refit ressalta ainda que adotou um conjunto de medidas para atender às condicionantes impostas pela ANP, mesmo que não exigidas pela legislação, como a totalização automatizada dos volumes processados, o detalhamento adicional dos processos de gestão das unidades de refino, a apresentação de evidências técnicas sobre as torres de destilação, a apresentação de parecer e documentação técnica que demonstram a racionalidade econômica e técnica do processamento de matérias-primas, aperfeiçoamento no isolamento já existentes dos tanques de armazenamento, entre outras medidas administrativas, de governança e compromisso institucional.

"A adoção imediata dessas medidas demonstra a postura colaborativa e responsável da Refit, que busca a rápida solução para restabelecer a normalidade operacional sem prejuízo da segurança, do meio ambiente ou do consumidor. Todos os documentos comprobatórios foram protocolados ao processo nos termos indicados no auto de fiscalização", garante a empresa.