Reino Unido: PMI industrial cai a 46,2 em setembro e confirma prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 47 em agosto para 46,2 em setembro, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta terça-feira, 1 O resultado definitivo de setembro confirmou a estimativa inicial e veio em linha com a previsão de analistas da FactSet. O número inferior a 50 mostra que a manufatura britânica segue em contração.