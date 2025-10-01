S&P Global: PMI industrial da Alemanha cai a 49,5 em setembro, mas fica bem acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 49,8 em agosto para 49,5 em setembro, segundo pesquisa final divulgada nesta terça, 1. pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de setembro, porém, ficou bem acima da estimativa inicial e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 48,5 em ambos os casos.

A leitura inferior a 50 aponta que a manufatura alemã segue em contração.