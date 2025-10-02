Acredito que vamos ter um apoio tão grande no Senado para IR como foi na Câmara, diz Haddad

Segundo Haddad, esta quarta-feira foi um dia de "congraçamento", quando recebeu muitos parabéns pela aprovação da medida. O ministro repetiu que a proposta deve beneficiar com isenção ou desconto de IR cerca de 15 milhões de pessoas.

"O projeto está ancorado no equilíbrio fiscal. Ele não aumenta a arrecadação, não diminui a arrecadação, o que ele busca é - com equilíbrio fiscal - justiça tributária", completou.

Haddad avaliou ainda que a aprovação com unanimidade nesta quarta dá esperança sobre o que é possível construir com o Congresso. Ele disse que ainda não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas que o fará em breve. E repetiu que não deve haver problemas para a aprovação do texto também na Casa Alta.

"Não acredito que vai haver problemas, inclusive porque esse projeto, ele não busca só justiça tributária, ele busca justiça tributária com neutralidade fiscal", enfatizou.

O ministro da Fazenda afirmou ainda ser muito cedo para dizer qualquer coisa sobre o projeto que o governo terá que enviar ao Congresso dentro de um ano para regulamentar o reajuste da tabela de Imposto de Renda. A mudança foi acatada pelo relator a aprovada pela Câmara.