Amadureceu muito o consenso em torno de corrigir distorções em MP alternativa a IOF, diz Haddad

A principal controvérsia no texto é a tributação das Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). Ambas são isentas atualmente e seus respectivos setores reclamam que a medida vai atrapalhar investimentos.

Haddad declarou ainda que o governo teve já grandes avanços no Legislativo, como a reforma tributária. Para ele, há espaço para aprovar uma agenda de projetos ainda em 2025. "Pelo menos de oito a dez projetos que nós poderíamos votar ainda esse ano. Melhorar ainda mais o ambiente de negócios do Brasil. Então nós estamos conversando. Não acredito que nós vamos ter nenhuma dificuldade no calendário", disse.

Em conversa com jornalistas ao chegar ao ministério, Haddad ainda comemorou as aprovações do Projeto de Lei que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 e de uma nova etapa da regulamentação da Reforma Tributária.

"A partir do dia 1º de janeiro nós vamos ter um sistema de informática totalmente digital, então os nossos tributos vão ser totalmente digitais. É um ano de teste. Ele é 150 vezes maior do que o Pix", declarou.