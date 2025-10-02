Bessent diz que apoio dos EUA à Argentina será por swap, sem repasse direto de dinheiro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, buscou afastar críticas internas sobre o apoio ao governo de Javier Milei, da Argentina, nesta quinta-feira, 2. "Vamos dar a eles uma linha de swap, não vamos dar dinheiro para a Argentina", disse em entrevista à CNBC. Segundo ele, "não poderia haver ideia mais equivocada do que a de que estamos ajudando americanos ricos lá".

Bessent enfatizou que a medida não é um resgate, mas parte de uma estratégia maior. "O que estamos fazendo é manter os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério ocidental", declarou.

O secretário acrescentou que a visão de "'America First' não significa apenas EUA", defendendo que evitar o colapso de países aliados é prioridade para Washington. "Quando você já tem um Estado falido como a Venezuela, não quer criar outro", alertou, ao definir a Argentina como "um farol lá embaixo", na América do Sul.