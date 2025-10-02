Bolsas da Europa fecham sem direção, com recorde do Stoxx 600 e destaque de tecnologia

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 2, após sessão marcada por ganhos em tecnologia, automóveis e farmacêuticas, que impulsionaram o Stoxx 600 a nova máxima intraday histórica. Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 avançava 0,44%, a 567,11 pontos, depois de bater máxima a 569,88 pontos, com destaque para o desempenho dos subíndices de tecnologia (+2,1%) e de montadoras e autopeças (+2,3%).

A inteligência artificial (IA) é a narrativa dominante nos mercados acionários, avalia o Swissquote. O setor ainda teve fôlego renovado à medida que investidores digeriam parceria entre a OpenAI e as sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix para o megaprojeto global Stargate. Em Amsterdã, a fabricante de equipamentos para produção de semicondutores ASML fechou em avanço de 4,75%.

O subíndice da indústria farmacêutica, por sua vez, subiu 0,7%, estendendo fortes ganhos da quarta-feira. Segundo a Reuters, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está acelerando a busca por acordos com 30 setores industriais - incluindo o farmacêutico - antes de eleições de meio de mandato em 2026.