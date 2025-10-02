Bolsas de NY fecham em alta com rali de IA e esperança de impacto limitado do shutdown

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, com os três maiores índices acionários renovando recorde histórico de fechamento, em meio à esperança de um impacto econômico limitado da paralisação do governo dos EUA. O otimismo com a inteligência artificial (IA) também apoiou papéis de tecnologia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,17%, aos 46.519,72 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,06%, aos 6.715,35 pontos. O Nasdaq, por sua vez, ganhou 0,39%, encerrando o pregão aos 22.844,05 pontos.

A Capital Economics destacou que o desempenho superior das ações americanas em relação a outros mercados reforça o chamado "home bias", com investidores locais cada vez mais concentrados em ativos domésticos. Embora esse movimento seja um sinal de alerta de possíveis excessos, a consultoria avalia que a "bolha" ligada ao rali das ações de tecnologia e IA não deve estourar antes de 2027, em meio ao avanço do S&P 500 a novos recordes.