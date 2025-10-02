Brasileiros fizeram 20,6 milhões de viagens em 2024, diz IBGE; gasto sobe a R$ 22,8 bi

No ano de 2024, os brasileiros viajaram ligeiramente menos, mas gastaram mais com turismo. Foram realizadas 20,6 milhões de viagens no País, um leve recuo de 0,1% em relação ao resultado registrado em 2023. Já os gastos totais em viagens nacionais com pernoite subiram a R$ 22,8 bilhões em 2024, um aumento de 11,7% em relação aos R$ 20,4 bilhões despendidos em 2023. O gasto médio em viagens nacionais com pernoite subiu de R$ 1.706 em 2023 para R$ 1.843 em 2024.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) - Turismo 2024 e foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A proporção de domicílios brasileiros em que algum morador viajou desceu de 19,8% em 2023 para 19,3% em 2024, embora o número absoluto de lares com algum viajante tenha se mantido estável em 15,0 milhões.