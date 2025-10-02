Dólar segue em baixa com agenda vazia por shutdown nos EUA

Bessent disse ainda que apresentará de três a cinco "fortes candidatos" para chefiar o BC americano a Trump.

A agenda americana esvaziada de indicadores por causa do shutdown limita referências externas, deixando as atenções voltadas a falas de dirigentes do Fed. Nesta quinta-feira, dia 2, é esperado discurso da presidente da distrital de Dallas, Lorie Logan, em evento (11h30). Além disso, o feriado da Semana Dourada deixa mercados fechados na China continental, restringindo a liquidez.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não tem há para o encontro dos presidentes Lula e Trump, mas tratativas estão sendo feitas.

Sobre a aprovação pela Câmara da isenção do IR até R$ 5 mil, o ministro diz que o projeto está ancorado no equilíbrio fiscal, não aumenta nem diminui arrecadação.

No campo da inflação, o IPC-S acelerou em todas as sete capitais pesquisadas no final de setembro, atingindo 0,65% na última quadrissemana, ante 0,33% na terceira quadrissemana e recuo de 0,44% em agosto, segundo a FGV.

Na B3, em setembro, investidores estrangeiros ingressaram com R$ 5,267 bilhões, com compras de R$ 278,885 bilhões e vendas de R$ 273,618 bilhões. Esse fluxo foi impulsionado por expectativa de corte da Selic possivelmente no primeiro trimestre de 2026, crescimento econômico moderado, potencial de valorização da Bolsa e dólar fraco. No acumulado de 2025, o fluxo externo é positivo em R$ 26,512 bilhões.