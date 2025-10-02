Dólar sobe e se aproxima de R$ 5,34 de olho em isenção de IR e shutdown

Na primeira etapa de negócios, o real amargou o pior desempenho entre seus pares latino-americanos, que sofreram nesta quinta mais que outras divisas emergentes. Ao longo da tarde, porém, a moeda brasileira recuperou parte das perdas e, no fim do dia, recuava menos que os pesos mexicano e chileno. A leitura é de que a taxa real de juros doméstica elevada impede apostas mais contundentes para o real e estimula realização de lucros intradia.

Um operador afirma que parte da arrancada do dólar pela manhã poderia estar ligada a sinais de que o governo estaria disposto a tocar para frente o projeto de zerar a tarifa de ônibus. Notícia do Valor Econômico de que fontes da área econômica veem chances remotas de que a proposta saia do papel nos próximos meses teria aberto uma janela para correção de excessos. A avaliação dos técnicos foi confirmada em seguida pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Para o gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management, Marcelo Bacelar, o fato de o Federal Reserve ter sinalizado no mês passado mais um ou dois cortes na taxa de juros, o que sustenta a tese de dólar fraco no mundo, e o tom duro do Banco Central brasileiro contribuem para manter o real bem comportado, apesar da piora dos fundamentos locais.

O gestor avalia que os desdobramentos fiscais da aprovação do IR podem provocar ruídos de curto prazo, mas não provocam grande impacto nos preços dos ativos. A grande questão, avalia, é o quanto a proposta traz de ganho de popularidade para o governo Lula e o coloca como favorito para vender o pleito do ano que vem.

"Isso poderia ser um motivo para o câmbio piorar. Mas o real tem sido favorecido pelo processo de valorização das divisas emergentes e pelo carrego, que torna muito caro apostar contra a moeda", afirma Bacelar, que, por ora, se mantém neutro em relação ao real.

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - rondava os 98,800 pontos no fim da tarde, em alta de cerca de 0,15, após ter rompido o teto dos 98,000 pontos na primeira etapa de negócios, com máxima aos 98,131 pontos. Na semana, o Dollar Index ainda cai pouco mais de 0,30%.