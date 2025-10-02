Assine UOL
Economia

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,08%

Pontos: 143.949,64

Máxima de +0,07% : 145.621 pontos

Mínima de -1,29% : 143.635 pontos

Volume: R$ 19,55 bilhões

Variação em 2025: 19,68%

Variação no mês: -1,56%

Dow Jones: +0,17%

Pontos: 46.519,72

Nasdaq: +0,39%

Pontos: 22.844,05

Ibovespa Futuro: -0,99%

Pontos: 144.760

Máxima (pontos): 147.280

Mínima (pontos): 144.255

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,98

Variação: -0,96%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,08

Variação: -0,96%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,09

Variação: -1,63%

Ambev ON

Preço: R$ 11,97

Variação: -0,17%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,32

Variação: -1,24%

Vale ON

Preço: R$ 58,70

Variação: +0,67%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 11,16

Variação: -1,24%

Cielo ON

JBS ON

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3385

Venda: R$ 5,3395

Variação: +0,2%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,50

Venda: R$ 5,60

Variação: +0,97%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3443

Venda: R$ 5,3449

Variação: +0,45%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4400

Venda: R$ 5,5560

Variação: +0,94%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3790

Variação: +0,18%

- Euro

Compra: US$ 1,1713 (às 18h27)

Venda: US$ 1,1718 (às 18h27)

Variação: -0,11%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2560

Venda: R$ 6,2570

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5220

Variação: +0,37%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.868,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,75%

