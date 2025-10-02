Fenabrave revê de 4,4% para 2,6% previsão de crescimento das vendas de veículos no ano

Ele lembrou que o Banco Central (BC) já deu sinais de que os juros de referência da economia, a Selic, só começarão a cair no ano que vem.

Os dados de setembro revelaram que a comercialização de veículos está crescendo menos de 3% no acumulado desde o início do ano. Na apresentação do balanço, a economista Tereza Fernandez observou que a expansão das concessões de crédito à pessoa física já caiu de 31,4% para 3,8% desde outubro do ano passado.

Assim, pontuou, é possível chegar ao fim de 2025 sem crescimento de crédito. A economista, responsável por traçar as premissas macroeconômicas que subsidiam as previsões da Fenabrave, disse que há preocupação em relação à oferta de financiamento com o avanço da inadimplência e o endividamento das famílias.

Na comparação com as previsões anunciadas em julho, a expectativa para o crescimento das vendas de carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, recuou de 5% para 3%. Em relação às vendas de caminhões, segmento bastante afetado pelos juros mais altos, a Fenabrave continua prevendo queda de 7% das vendas. Para os ônibus, a entidade prevê crescimento de 6%, prognóstico que tem sido mantido desde o início do ano.

As novas previsões da associação das concessionárias incluem ainda um crescimento de 15%, para 2,16 milhões de unidades, nas vendas de motos em 2025, mais do que os 10% projetados anteriormente.