FMI alerta para 'desafios significativos' da economia global e pede vigilância contra inflação

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, destacou que a economia global ainda enfrenta "desafios significativos" e permanece vulnerável a riscos externos. Segundo ela, "a atividade global continua em ritmo moderado, em meio a um cenário de inflação em queda, mas ainda persistente em alguns países".

Em coletiva de imprensa, a porta-voz lembrou que o crescimento projetado pelo Fundo é heterogêneo, refletindo tanto o efeito das políticas monetárias restritivas quanto tensões geopolíticas.

Kozack ressaltou que o FMI "mantém a avaliação de que os bancos centrais devem continuar vigilantes" diante da inflação, mesmo em ambiente de desaceleração econômica. Ela afirmou que políticas fiscais consistentes são essenciais para "garantir credibilidade e resiliência", sobretudo em países emergentes que enfrentam volatilidade nos fluxos de capitais.