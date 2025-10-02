Governo abre consulta para definir equipamentos de Data Centers que terão isenção tributária

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou a abertura da tomada de subsídios para basear a listagem de equipamentos que serão elegíveis à isenção tributária no Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (ReData). A consulta também vai tratar da definição dos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos para o programa.

As empresas, associações e a sociedade civil têm até o dia 26 de outubro para contribuir com o decreto que regulamentará a política de data centers. "O sucesso e a efetividade do ReData dependem agora da precisão técnica dessa tomada de subsídios", declarou o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira.

Na prática, não haverá uma desoneração irrestrita. A regulamentação vai definir uma relação minuciosa dos equipamentos de hardware, software e infraestrutura que devem ser incluídos na lista de isenção tributária. Já os critérios de sustentabilidade estão relacionados aos parâmetros de eficiência energética e hídrica, uso de energias renováveis ou limpas, e outras práticas ambientais que serão obrigatórios para que um data center se qualifique para o regime tributário especial.