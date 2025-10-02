Ibovespa cai e opera na mínima em meio a temor político e com paralisação nos EUA

Na quarta-feira, a pesquisa ADP mostrou corte de vagas de emprego no setor privado, o que elevou a quase 100% a chance de nova queda dos juros nos EUA este mês, após setembro, mas o sinal decisivo era esperado do payroll.

"O Fed fica um pouco no escuro, se o mercado de trabalho tem recebido maior atenção por parte do banco central dos EUA, dados sinais de desaceleração", avalia Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management.

Nesta quinta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que pode haver um impacto negativo no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano por conta do shotdown no governo, que começou na madrugada de quarta-feira. Conforme a S&P Global, o shutdown do governo dos EUA pode retirar até 0,02 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) por semana.

A agenda de indicadores no Brasil é esvaziada, o que concentra as atenções do mercado na decisão de ontem na Câmara dos Deputados. O plenário da Casa aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil - promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como compensação da ampliação da isenção, o texto tributa contribuintes de alta renda. Hoje, a isenção é para ganhos de R$ 3.036.

A matéria deverá passar também por votação no Senado antes de ser levado a sanção presidencial. Se for aprovada, a medida passa a valer em janeiro.

"Eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande no Senado quanto tivemos na Câmara, com uma votação histórica de 493 votos, sem nenhum voto contra", afirmou, ao chegar à sede do ministério", disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.