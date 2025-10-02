Ibovespa segue em correção, abaixo dos 144 mil, com foco em Brasília e nos EUA

A quinta-feira na B3, especialmente na virada da manhã para a tarde, foi marcada por um grau de volatilidade maior do que o visto nas sessões anteriores. Nesta quinta, os investidores ponderaram dois fatores de risco, um externo e outro, doméstico.

De um lado, os prováveis efeitos da aprovação do projeto de isenção do IR, na noite da quarta na Câmara dos Deputados - e que ainda passará pelo Senado, onde há outro texto em tramitação - sobre a situação fiscal, com possíveis consequências, também, para a atividade econômica e a inflação. De outro, nos EUA, a ausência da referência dos dados econômicos, em razão do shutdown nos serviços públicos, no momento em que o Federal Reserve inicia uma transição na política monetária.

Dessa forma, a percepção de risco colocou o dólar a R$ 5,37 na máxima da sessão e a quase R$ 5,34 no fechamento desta quinta-feira. Além do Ibovespa e do câmbio, a curva do DI também sofreu a pressão da incerteza doméstica, na sessão, agravada por rumor de que estaria em gestação, em círculos políticos de Brasília, a isenção em nível nacional das tarifas de ônibus, com um custo de até R$ 60 bilhões para 2026. Conforme apuração do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em Brasília, a ideia é menos que embrionária, sem proposta concreta sobre a mesa e sem que a equipe econômica tenha sido acionada, até o momento, para análise técnica e estimativa de custo.

Sobre a aprovação do projeto de isenção do IR na Câmara, José Alfaix, economista na Rio Bravo Investimentos, aponta que a propensão ao consumo é consideravelmente superior na faixa beneficiada - de R$ 5 mil, na isenção, até R$ 7,3 mil de ganho mensal, no desconto de IR - do que se observa entre os mais ricos, onde o acréscimo de renda pode se converter em poupança.

"É esperado que esse aumento do consumo seja capaz de atenuar o arrefecimento da economia doméstica", diz Alfaix. "A percepção de risco fiscal, por sua vez, não deve ter enormes mudanças", acrescenta.

"O projeto manteve compensação tributária que, de acordo com a Fazenda, deve zerar o custo fiscal da medida", diz o economista, ressalvando ser preciso fazer a "conta", na medida em que, para muitos especialistas, o volume que deve ser arrecadado junto aos "super-ricos" pode estar sobrestimado. Ainda assim, acrescenta Alfaix, a preservação do IR mínimo - sendo capaz ou não de cobrir integralmente a isenção - ao menos limita o custo fiscal. "O maior receio dos investidores era o de ampliação da faixa de isenção e de desidratação da compensação tributária, o que não ocorreu", conclui.