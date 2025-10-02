IPC-Fipe avança 0,65% em setembro e supera teto das projeções; em 12 meses, sobe 5,41%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,65% em setembro, acelerando significativamente em relação ao ligeiro acréscimo de 0,04% de agosto e também ante o ganho de 0,34% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta quinta-feira.

O resultado de setembro superou o teto das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,38% a 0,59%, com mediana de 0,49%.

Entre janeiro e setembro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,02%. Nos 12 meses até setembro, a alta do índice foi de 5,41%, também superior ao teto das projeções, de 5,34%.