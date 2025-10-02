Lula confirma à Anfavea presença em abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou à Anfavea, entidade que representa as montadoras, que vai participar da abertura oficial do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, marcada para 20 de novembro no Distrito Anhembi, zona norte da capital paulista. O chefe do Executivo, um entusiasta do retorno do salão, recebeu o convite das mãos do presidente da Anfavea, Igor Calvet, em encontro, na tarde da quarta-feira, 1º de outubro, no Palácio do Planalto.

Lula cobrou por diversas vezes a volta do evento onde as montadoras apresentam as suas novidades ao público brasileiro.

O Salão do Automóvel foi realizado pela última vez em 2018, antes, portanto, da pandemia.