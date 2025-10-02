Lula não fala da aprovação da isenção do IR na Câmara em primeiro discurso feito após a votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não falou da aprovação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR), no primeiro discurso dele desde a aclamação unânime da proposta na Câmara. A proposta, que é uma aposta de Lula para o crescimento da sua popularidade tendo em vista a eleição do ano que vem, foi aprovada por 493 votos nesta quarta-feira, 1º. Nesta quinta-feira, 2, Lula participou de uma agenda em Breves (PA), onde proferiu o discurso.