Ouro fecha em queda, após tom cauteloso de dirigente do Fed e shutdown dos EUA

O ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 2, corrigindo ganhos depois de cinco sessões consecutivas em alta. Comentários mais moderados da presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan, pesaram sobre o metal precioso. Também no radar, investidores acompanham o segundo dia de paralisação do governo dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 0,75%, a US$ 3.868,10 por onça-troy, após renovar máxima intraday histórica a US$ 3.923,30 durante a sessão de hoje.

O metal dourado começou a sessão desta quinta-feira em alta, ainda monitorando possíveis consequências da paralisação (shutdown, em inglês) do governo federal americano. Contudo, os preços inverteram sinal e firmaram queda, ao mesmo tempo em que o dólar ganhou força no exterior, após Logan defender uma postura mais "cautelosa" do Fed antes de novos cortes no juros.