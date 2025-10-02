Samsung e SK Hynix firmam parceria com OpenAI para o megaprojeto Stargate

As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix dispararam para máximas em vários anos, depois que as gigantes sul-coreanas da tecnologia firmaram acordos iniciais com a OpenAI para seu ambicioso projeto de infraestrutura de inteligência artificial (IA), chamado de Stargate.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, assinou cartas de intenção na quarta-feira para se associar com afiliadas do Grupo Samsung e SK Hynix. A empresa afirmou que as parcerias se concentrarão em aumentar o fornecimento de chips de memória avançados, bem como na expansão de data centers.

A controladora do ChatGPT também assinou uma série de acordos com o Ministério da Ciência da Coreia do Sul e outras empresas locais para explorar o desenvolvimento de data centers de próxima geração para apoiar o objetivo do país de se tornar uma nação líder global em IA. Nenhum valor dos acordos foi divulgado.