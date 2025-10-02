Secretária da Casa Branca volta a defender que democratas moderados apoiem orçamento dos EUA

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, voltou a defender que o Partido Democrata deve apoiar a proposta orçamentária do governo Trump para encerrar a paralisação das atividades (shutdown, em inglês). "Existem muitos democratas moderados e eles precisam tomar a frente e apoiar o orçamento, como já fizeram no passado", disse, em entrevista à Fox News no período da manhã desta quinta-feira, 2.

Leavitt reiterou que a proposta é "limpa", sem dispositivos partidários, e apenas ajusta o orçamento atual. "Não há desculpas para não votarem a favor. Cabe a eles reverter o curso do shutdown", afirmou.

Ao ser questionada, a secretária disse que o governo está analisando demissões em massa e redução de departamentos para lidar com a paralisação.