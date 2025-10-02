Stellantis aumenta vendas nos EUA em 6,4% no terceiro trimestre e ação sobe em Milão

A Stellantis relatou um aumento de 6,4% nas vendas nos EUA no terceiro trimestre, totalizando 324.825 veículos, o que fez com que as ações subissem em Milão. A multinacional italiana afirmou que está tomando medidas para manter o impulso das vendas, incluindo o retorno de uma caminhonete Ram com motor V8 e a introdução de um novo Dodge Charger Scat Pack e Jeep Cherokee.

"Impulsionadas pelo crescimento das vendas das marcas Jeep, Ram, Chrysler e Fiat, nossas vendas americanas tiveram resultados fortes no terceiro trimestre, incluindo o mês de setembro, que foi nossa maior participação de mercado mensal nos EUA em 15 meses", disse Jeff Kommor, diretor de Vendas da Stellantis nos EUA.

As vendas da marca Jeep aumentaram 11% em relação ao ano anterior, totalizando 160.564 veículos, enquanto as vendas da Ram caíram 4,8%, para 103.717 veículos. As vendas da Chrysler aumentaram 45%, as vendas da Dodge caíram 1,7%, as vendas da Fiat aumentaram 1,6% e as vendas da Alfa Romeo caíram 21%. Fonte: Dow Jones Newswires.