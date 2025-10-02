STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Estimado em R$ 28 bilhões, o projeto da Ferrogrão, ferrovia EF 170, prevê 933 quilômetros que serviriam como corredor de escoamento da produção agrícola. O objetivo é ligar Sinop (MT) a Itaituba (PA). A estimativa é de redução de R$ 19,2 bilhões no custo do frete em relação à rodovia, de acordo com estudos citados por Moraes no processo.

Os dados também indicam que a obra tem potencial de reduzir em 50% as chamadas "externalidades negativas" (emissões de CO2, acidentes, congestionamentos, etc) da rodovia, gerar quase 30 mil empregos diretos na construção e operação e 373 mil empregos no total, além de arrecadar R$ 5,3 bilhões com a operação. O governo estima que a Ferrogrão pode evitar a emissão de cerca de 3,4 milhões de toneladas de CO2 por ano durante os 69 anos da concessão.

O projeto da Ferrogrão completou dez anos em 2023, enfrentando desafios jurídicos e ambientais. Ambientalistas criticam a ferrovia sob o argumento de que ela estimulará a ocupação ilegal das terras indígenas, mais desmatamento e emissões de carbono.

O governo aguarda a retomada da Ferrogrão a partir do "destravamento" da ação no STF. Uma liminar concedida pelo STF mantém suspensos, desde 2021, os estudos exigidos para a finalização do projeto de construção da nova ferrovia. Os entraves giram em torno de impactos ambientais, com destaque para a possível necessidade de supressão de área do Parque Nacional do Jamanxim, reserva localizada no Pará. Outra razão para a suspensão dos estudos era a falta de diálogo com comunidades tradicionais próximas da ferrovia, o que fere tratado internacional do qual o Brasil é signatário.

O caso passou por uma tentativa de acordo no Supremo, a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), mas sem sucesso de conciliação entre as partes. O grupo de trabalho criado para atualizar os estudos de impacto ambiental da obra, por determinação de Moraes, foi encerrado após a saída do Psol e de entidades socioambientais.

No ano passado, após o encerramento do grupo de trabalho, a União entregou ao STF uma manifestação que diz ser possível que o traçado da rodovia respeite a faixa de domínio da BR-163/MT, sem adentrar a área de proteção ambiental e nem territórios indígenas, o que reduziria os impactos. Agora, o governo aguarda a aprovação do novo traçado da obra pelo STF.