Taxas futuras sobem com percepção de maior risco fiscal

Para Erlan Valverde, especialista em direito tributário e sócio do IW Melcheds Advogados, a ampliação da isenção é positiva, mas o modelo de compensação preocupa. "O projeto tem dois efeitos claros: de um lado, o alívio para quem ganha até R$ 5 mil; de outro, a cobrança sobre dividendos acima de R$ 600 mil. O problema é que essa compensação recai sobre empresas que já enfrentam uma das maiores cargas tributárias do mundo", afirma. O Brasil, de acordo com Valverde, já tributa o lucro corporativo em 34%, somando IRPJ e CSLL, acima da média dos países que integram a OCDE, de 21%.

Além das dúvidas acerca de como será feita a compensação à renúncia fiscal no projeto do IR, Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, aponta que o clima de "gastança", com o receio de que mais pautas populistas venham à tona, mesmo que sem sustentabilidade fiscal, pressionou a curva na sessão de hoje.

"A renúncia no projeto do IR é certa, mas a compensação é incerta. A preocupação fiscal voltou à tona, e ainda o 'mood' eleições. Vale lembrar que nenhum projeto que cria ou amplia benefícios pode ser feito em 2026 por causa da legislação eleitoral. Então há forte receio de que projetos populistas ganhem tração nesse último trimestre", disse Sanchez.

Head de análise política da Warren Investimentos, Erich Decat aponta que, a um ano do pleito presidencial, os parlamentares tendem a privilegiar propostas de forte apelo popular, como a reforma do IR. "A leitura dominante é que o Senado ratificará o texto até o final de 2025, reduzindo parte das incertezas fiscais e fortalecendo o cenário base de aprovação", comentou em relatório a clientes.

Os investidores também ficaram atentos a notícias que circularam sobre análises que a equipe técnica do governo federal estaria fazendo para reduzir ou tornar totalmente gratuita a tarifa de ônibus no Brasil. Embora a chance da proposta sair do papel seja considerada remota por fontes da área econômica ouvidas pela Broadcast, os ruídos em torno da medida fizeram preço, ao ampliar a cautela sobre o quadro fiscal.

"O mercado discutiu o custo dessa eventual medida. Vimos números que vão de R$ 35 bilhões a R$ 100 bilhões, ninguém sabe como vai ser financiado, o tamanho do programa, quantos dias da semana seriam ao certo de gratuidade. Isso gerou uma incerteza grande", disse um participante do mercado à Broadcast, que também mencionou, em segundo plano, o ambiente externo também mais avesso a risco.