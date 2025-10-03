Alemanha/S&P Global: PMI de serviços avança a 51,5 em setembro, mas fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha subiu de 49,3 em agosto para 51,5 em setembro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de setembro, porém, ficou abaixo da estimativa preliminar, de 52,5, e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,3.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,5 para 52 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 16 meses, mas também veio aquém do cálculo inicial, de 52,4.

Números superiores a 50 indicam expansão da atividade econômica.