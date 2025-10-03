Alta na produção industrial em agosto sucede 4 meses sem crescimento significativo

A alta de 0,8% na produção em agosto ante julho fez o setor industrial brasileiro interromper uma sequência de quatro meses sem crescimento significativo. O avanço recente fez a indústria recuperar apenas parte da perda de 1,2% acumulada entre abril e julho.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O setor industrial volta a ter um crescimento mais importante. Ele não elimina a perda dos meses anteriores, elimina apenas uma parte da perda acumulada, mas volta para o campo positivo, também, com disseminação de resultados positivos entre as atividades. É uma melhor situação do que a gente vinha observando até então", afirmou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. "Há uma interrupção de um comportamento que era predominantemente negativo, e esse comportamento estava presente desde abril."