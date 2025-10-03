Após alienação de ativos leiloados, estatal goiana CelgPar deve ser encerrada

Após acertar a venda de participações acionárias em diversos ativos de geração e transmissão, em leilão realizado na tarde desta sexta-feira, 3, em São Paulo, a estatal goiana Celg Participações (CelgPar) deve avançar para o seu encerramento, conforme indicaram o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e seu secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sem os ativos negociados nesta sexta, a empresa ficará apenas com duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e quatro usinas fotovoltaicas, sendo três de sua propriedade e uma em regime de Parceria Público Privada (PPP).

Segundo Lima, que também assumiu a presidência da CelgPar a partir de hoje, a tendência é que os ativos hidrelétricos sejam devolvidos à União, enquanto os fotovoltaicos devem ter a propriedade transferidas para o Estado, uma vez que hoje atendem o consumo de órgãos públicos. "O valor de mercado delas as usinas fotovoltaicas talvez não seria relevante, porque não têm a liberdade de comercializar como ela quiser, porque têm um contrato com o Estado de fornecimento de energia para redução de custos de energia", disse.