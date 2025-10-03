Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY

Amanhã (04), o partido governista do Japão vai escolher um novo líder e, consequentemente, um novo primeiro-ministro, após a derrota na eleição parlamentar de julho.

Em Taiwan, o Taiex registrou ganho de 1,45%, a 26.761,06 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,46% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.987,40 pontos.

Exceção na região asiática, o Hang Seng caiu 0,54% em Hong Kong, a 27.140,92 pontos.

Na China continental e na Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje em função de feriados.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York avançarem a novos recordes ontem, no quinto pregão consecutivo de ganhos, diante do bom desempenho de ações de tecnologia em meio ao entusiasmo com a inteligência artificial (IA), fator que deixou a paralisação do governo Trump iniciada nesta semana em segundo plano.