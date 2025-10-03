Bolsas da Europa avançam e estendem tendência positiva, com ajuda de bancos e mineradoras

Apenas o subíndice europeu do setor bancário tinha alta de 1,1%, com o Raiffeisen liderando os ganhos (+6,9%) em Viena, após relatos de que a União Europeia está considerando suspender sanções sobre ativos ligados ao oligarca russo Oleg Deripaska para compensar o banco austríaco.

O subíndice formado pelas maiores mineradoras da Europa, por sua vez, subia 0,80%, graças a um avanço nos preços dos metais básicos.

Ao longo da semana, os mercados europeus se animaram com crescentes expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seguirá cortando juros até o fim do ano, diante de sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano.

O principal relatório de emprego dos EUA, o payroll, que estava previsto para hoje, foi adiado por tempo indeterminado por causa da paralisação do governo Trump, que teve início na quarta-feira (01).

No âmbito macroeconômico, os PMIs de serviços de setembro da zona do euro e do Reino Unido decepcionaram mais cedo ao virem abaixo das estimativas preliminares.

Às 7h03 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,64%, a de Paris avançava 0,24% e a de Frankfurt ganhava 0,11%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,54%, 0,80% e 0,56%.