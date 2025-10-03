Bolsas de NY fecham sem sinal único no 3º dia de shutdown; Dow Jones e S&P 500 renovam recorde

As Bolsas de Nova York fecharam sem direção única, nesta sexta-feira, 3, com recorde do Dow Jones e do S&P 500. Investidores mantém expectativas por cortes de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), embora o terceiro dia da paralisação do governo dos EUA tenha suspendido a divulgação do relatório de emprego, o payroll.

O índice Dow Jones avançou 0,51%, aos 46.758,28 pontos, em um novo recorde de fechamento. O S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,01%, nos 6.715,79 pontos, também em nova máxima, enquanto o Nasdaq caiu 0,28%, encerrando em 22.780,51 pontos. Na semana, os índices subiram 1,10%, 1,08% e 1,31%, respectivamente.

Com números do PMI de serviços e sem os dados do payroll, com a divulgação adiada pelo início do shutdown, dirigentes do Fed ponderam sobre a próxima decisão de política monetária. Mesmo sem os dados, 97% do mercado continua precificando um novo corte na taxa de juros em outubro, de acordo com um levantamento feito pelo CME.