Ciberataque ameaça abastecimento de cerveja no Japão

A causa e o motivo dos ataques ainda estavam sob investigação, disse a porta-voz. Ela pediu anonimato, o que é comum nas empresas japonesas.

A mídia japonesa informou que algumas lojas de conveniência não estavam recebendo suas entregas, que os estoques estavam baixos e que os produtos estavam até mesmo esgotados em alguns lugares.

Uma loja de conveniência 7-Eleven em Tóquio, visitada por um repórter da AP na noite de sexta-feira, ainda tinha um estoque abundante de cerveja Asahi, embora a vendedora tenha dito que esperava que os estoques começassem a ficar baixos em breve.

Não está claro quando o sistema estará de volta em funcionamento, informou a Asahi. A empresa cancelou eventos e está adiando o lançamento de produtos.

Alguns relatos da mídia japonesa afirmaram que os ataques podem ser ransomware, mas a Asahi se recusou a comentar.

A Asahi, com sede em Tóquio, fundada em 1949, fabrica cerveja e outras bebidas, incluindo cidra e sucos, bem como alimentos para bebês, doces e outros produtos alimentícios./ AP