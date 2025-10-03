Direto de Wall Street: bolsas de NY devem abrir em alta sem payroll e terceiro dia de shutdown

Wall Street caminha para seis pregões consecutivos de alta. A paralisação do governo do presidente Donald Trump entra em seu terceiro dia, mas, ao menos até aqui, a expectativa de operadores é de que os efeitos na maior economia do mundo sejam limitados. Há expectativa de que as negociações sejam retomadas e a máquina pública americana volte a funcionar em breve.

Na agenda de hoje, estão previstos os PMIs de serviços dos EUA. O grande destaque não somente do dia, mas da semana seria a divulgação do payroll, que está suspensa por tempo indeterminado por conta do shutdown nos EUA.

"Os investidores continuam a ponderar as implicações do mercado de trabalho dos EUA perder sua resiliência anterior, já que tanto as contratações quanto as demissões chegaram a um impasse, conforme evidenciado pela tendência pré-shutdown", diz o analista Ian Lynge, do BMO Capital.

As chances de o Fed cortar os juros americanos em mais 50 pontos-base até o fim do ano eram de 89,5% nesta manhã, em linha com o patamar de ontem, mostra levantamento da plataforma americana CME Group.

"Prevemos que o Fed adotará uma postura mais dovish na reunião de dezembro, pois uma política monetária restritiva pode agravar o cenário de emprego já frágil e os riscos de alta para a inflação não estão se materializando", avalia o Brown Brothers Harriman, em relatório a clientes.

Enquanto isso, investidores seguem atentos a qualquer sinal quanto ao rumo da política monetária americana. A independência do Fed também segue em evidência diante da contínua pressão de Trump para que as taxas caiam no país.