Diretor do Fed diz estar esperançoso de que shutdown termine até próxima reunião do BC dos EUA

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran afirmou, em entrevista à Bloomberg na manhã desta sexta-feira, 3, que "está esperançoso" de que a paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos (shutdown, em inglês) será resolvida antes da próxima reunião do BC dos EUA e que os dirigentes "terão os dados de emprego".

Prevista inicialmente para esta sexta, a divulgação do principal relatório de empregos (payroll, em inglês) dos EUA está suspensa por tempo indeterminado com o shutdown do governo dos EUA.

"Dados de alta qualidade são importantes para tomar decisões monetárias, mas isso não acontece todos os dias", disse o diretor, minimizando o impacto da ausência do payroll.