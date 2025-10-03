Dólar fecha praticamente estável com quadro fiscal no radar

É corrente entre analistas a avaliação de que parte relevante do mercado opera na expectativa de uma guinada da política econômica em direção à austeridade fiscal em 2027, com a ascensão de um quadro da direita ao Planalto.

"Foi a única notícia que sugere que pode haver uma saída no futuro para a armadilha fiscal em que estamos. A sensação nos mercados é de que o governo vai ampliar os gastos para se reeleger. Por isso, o dólar não tem caído muito por aqui e se mantém acima de R$ 5,30, que é visto com um patamar de segurança pelo mercado", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

A leitura é a de que a cautela fiscal limitou o fôlego do real nos últimos dias e em parte do pregão desta sexta, apesar da continuidade do movimento de perda de força da moeda americana no exterior, com a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY encerra a semana com perdas de cerca de 0,50%.

Além das dúvidas sobre a efetividade das medidas de compensação de perdas de receita com o projeto de isenção de Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil, há temores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adote novos programas sociais de olho na reeleição. Na quinta, circularam rumores de que o governo estava pronto para "tirar do forno" um projeto para zerar as tarifas de ônibus, fato negado por fontes da equipe econômica.

"O mercado está mais ressabiado porque existe o risco de o governo lançar mão desse receituário de projetos que tem apelo popular muito grande, mas que preocupam do lado fiscal", afirma a economista-chefe da BuysideBrazil, Andrea Damico. "Se já está difícil fechar as contas na situação atual, imagine com novos programas. Acho que a história da tarifa zero para ônibus assustou e continua reverberando, impactando o câmbio", avalia.

Em evento da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), em São Paulo, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, disse que 70% do movimento de valorização do real desde a virada do ano decorre da fraqueza externa do dólar.