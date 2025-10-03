Dólar fraco limita alta de juros por produção industrial forte e com fiscal no radar

O dólar opera em baixa na manhã desta sexta-feira, 3, após oscilar nos primeiros negócios. Os juros futuros avançam na esteira do crescimento da produção industrial brasileira em agosto acima do esperado na margem e interanual e do fortalecimento pontual do dólar ante o real em meio aos dados, e de olho no cenário fiscal interno.

As taxas futuras aliviavam um pouco os ajustes com a retomada da queda da moeda americana há pouco, após abertura em baixa, acompanhando a desvalorização registrada pela divisa americana no exterior em meio à suspensão da publicação de dados-chaves, como o payroll de setembro que sairia hoje.

Isso gera incertezas sobre a economia e política monetária do Federal Reserve em meio ao terceiro dia da paralisação do governo dos EUA. Há expectativas em torno de um acordo político que coloque fim ao shutdown e expectativas por dados de PMIs de Serviços americanos.