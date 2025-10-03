Assine UOL
Economia

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,17%

Pontos: 144.200,65

Máxima de +0,4% : 144.518 pontos

Mínima de -0,19% : 143.676 pontos

Volume: R$ 16,29 bilhões

Variação em 2025: 19,88%

Variação no mês: -1,39%

Continua após a publicidade

Dow Jones: +0,51%

Pontos: 46.758,28

Nasdaq: -0,28%

Pontos: 22.780,51

Ibovespa Futuro: +0,03%

Pontos: 144.750

Continua após a publicidade

Máxima (pontos): 145.160

Mínima (pontos): 144.205

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,21

Variação: +0,74%

Continua após a publicidade

Petrobras PN

Preço: R$ 31,00

Variação: -0,26%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,10

Variação: +0,06%

Continua após a publicidade

Ambev ON

Preço: R$ 11,87

Variação: -0,5%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,07

Variação: -0,75%

Continua após a publicidade

Vale ON

Preço: R$ 58,59

Variação: -0,19%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Continua após a publicidade

Vale ON

Preço: R$ 58,59

Variação: -0,19%

Itausa PN

Preço: R$ 11,22

Variação: +0,54%

Continua após a publicidade

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3356

Continua após a publicidade

Venda: R$ 5,3366

Variação: -0,05%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,50

Venda: R$ 5,60

Variação: estável

Continua após a publicidade

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3492

Venda: R$ 5,3498

Variação: +0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Continua após a publicidade

Venda: R$ 5,5660

Variação: +0,18%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3780

Variação: -0,05%

- Euro

Continua após a publicidade

Compra: US$ 1,1741 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1743 (às 18h34)

Variação: +0,21%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2650

Venda: R$ 6,2660

Continua após a publicidade

Variação: +0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4300

Venda: R$ 6,5160

Variação: -0,09%

JUROS

Continua após a publicidade

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

Continua após a publicidade

- Ouro

Cotação: US$ 3.908,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,05%

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.