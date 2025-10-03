FMI anuncia nomeação de Dan Katz, aliado de Bessent, como número 2 da instituição

O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta sexta-feira, 3, a nomeação de Dan Katz como primeiro vice-diretor gerente, com início efetivo em 6 de outubro.

A diretora gerente do FMI, Kristalina Georgieva, propôs sua nomeação em 19 de setembro de 2025.

Katz será sucessor de Gita Gopinath, que deixou o Fundo no fim de agosto para voltar a lecionar na Universidade de Harvard.