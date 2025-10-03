IBGE revela que indústria de transformação opera 16,4% abaixo de pico de maio de 2011

Em agosto, a indústria de transformação operava 16,4% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Já as indústrias extrativas estavam 11,6% abaixo de ápice alcançado em abril de 2015.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na média global, a indústria brasileira operava em agosto 14,4% aquém do pico alcançado em maio de 2011