Ibovespa quebra série diária negativa, mas recua 0,86% na semana

O fôlego da recuperação, contudo, foi pontual e curto. A relativa cautela na sessão da B3 contrastou com o desempenho positivo de índices de Nova York como o Dow Jones (+0,51%) e S&P 500 (+0,01% ao fim), que vêm de máximas históricas, e em parte das praças da Europa, como Londres, que fechou a sexta em nível recorde: apesar da incerteza relacionada à extensão da paralisação de atividades de serviço público nos EUA em meio a impasse orçamentário que resultou nesta sexta, conforme era antecipado, na suspensão do anúncio de dados oficiais sobre o mercado de trabalho americano, essenciais à orientação do Federal Reserve sobre a política monetária.

O Senado dos EUA rejeitou novamente duas propostas orçamentárias que encerrariam a paralisação do governo, em votações no período da tarde. O fracasso dos projetos deve garantir a manutenção do shutdown pelo menos até a semana que vem.

"Olhando adiante, o clima na Bolsa brasileira é de 'sol entre nuvens': o cenário ainda está favorável à renda variável, mas com alguns riscos no radar", observa Bruna Sene, analista da Rico. "Após atingir a resistência em 147.500 pontos, o Ibovespa iniciou uma trajetória de ajuste e, agora, pode voltar a testar regiões importantes de suporte, como os 142 mil e 140 mil pontos", acrescenta.

A analista de renda variável da Rico aponta que eventual correção mais aguda do índice da B3 pode abrir oportunidade de compras com preços mais atrativos, na medida em que a mais recente temporada de resultados corporativos, em geral positivos, sustenta percepção favorável sobre níveis de precificação dos ativos. Contribui ainda o cenário externo relativamente mais benigno, com tendência de enfraquecimento do dólar em meio ao processo de corte de juros nos EUA - o que tende a fortalecer a convicção de Selic mais baixa no Brasil no começo de 2026.

"Hoje foi um dia mais próximo da estabilidade para o Ibovespa, com uma certa rotação entre setores e papéis, tendo em vista uma ponderação entre os que haviam avançado mais, recentemente, ficando esticados, e os que tinham ficado um pouco para trás. Há ainda certo desconforto fiscal com as contas públicas, que resulta nesta realização de lucros - que já era devida pelo índice - e que hoje chegou a ser esboçada de novo, em cima de um volume fraco nesta sexta-feira", acrescenta a analista.

"Nos Estados Unidos, há uma política fiscal expansionista também, que mantém, ao menos até o fim do ano, a tendência de dólar mais fraco frente inclusive a moedas como o real. Mas há fatores aqui, em especial à medida que se aproxima a eleição de 2026, que trazem questões domésticas, inerentes ao Brasil, para o câmbio", diz Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos.