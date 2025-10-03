Indústria opera 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, mostra IBGE

A indústria brasileira chegou a agosto operando 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020: 13 das 25 atividades investigadas estão operando em nível superior ao pré-crise sanitária. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em agosto, os níveis mais elevados em relação ao patamar de fevereiro de 2020 foram os registrados pelas atividades de produtos do fumo (37,9%), outros equipamentos de transporte (28,8%), impressão e reprodução de gravações (15,1%) e máquinas e equipamentos (14,2%).

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são vestuário e acessórios (-20,5%), móveis (-19,1%), produtos de madeira (-17,2%) e produtos diversos (-15,6%).