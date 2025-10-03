Lagarde, do BCE, defende regulação mais severa de instituições não bancárias

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu o endurecimento da regulação para instituições não bancárias envolvidas em atividades semelhantes às do setor bancário.

"Uma melhor supervisão de instituições não bancárias tornaria os potenciais riscos à estabilidade financeira, que têm permanecido dormentes em cantos mais obscuros da economia, mais visíveis, permitindo que os formuladores de políticas os antecipem", disse Lagarde, em discurso preparado para evento do Banco da Holanda nesta sexta-feira, 3.

No discurso, Lagarde não faz menção à perspectiva de política monetária ou da economia da zona do euro.