Maioria das Bolsas da Europa sobe; Stoxx e Londres têm recorde, com bancos e mineradoras

Já o subíndice de recursos básicos avançou 1,5%, acompanhando fortes ganhos do cobre e de outros metais industriais.

Empresas siderúrgicas também saltaram, ainda sob otimismo com a imposição de tarifas pela União Europeia (UE) sobre importações de aço. Em Frankfurt, as alemãs Salzgitter (+9%) e Thyssenkrupp (+5,7%) fecharam em alta, mas o índice DAX caiu 0,15%, a 24.386,31 pontos.

No setor bancário, o austríaco Raiffeisen (+7,6%) liderava os ganhos em Viena, seguindo relatos de possível compensação pela UE. O subíndice do setor no Stoxx 600 subiu 0,9%.

Os mercados acionários da Ásia e da Europa continuaram a superar os dos EUA em performance nesta semana, avalia o Deutsche Bank, conforme se acumulam temores de uma paralisação prolongada do governo Trump e ausência de dados para calibrar perspectivas para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Em entrevista, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou que as taxas de juros estão em uma boa posição e que a economia da zona do euro mostrou "mais resiliência que o esperado". Nesta sexta, contudo, os PMIs de serviços de setembro da zona do euro e do Reino Unido decepcionaram mais cedo ao virem abaixo das estimativas preliminares.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,67%, a 9.491,25 pontos, seu maior nível histórico. Durante o pregão, a máxima foi de 9.494,64 pontos.