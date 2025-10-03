Marcopolo fecha parceria com a Volvo e retoma operação comercial na Europa

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, anunciou uma parceria estratégica com a Volvo Buses para a comercialização de ônibus completos nos mercados da França e da Itália. Segundo a companhia, a iniciativa representa um passo decisivo na retomada das operações comerciais da empresa na Europa, com produtos adaptados às normas e exigências locais.

A Marcopolo fabricará uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2, com variações conforme as necessidades dos operadores locais. A Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos completos, em ambos os mercados, com base na rede de reparação de ônibus e caminhões da Volvo.

A empresa já iniciou os processos de testes e validações para obter a homologação do modelo rodoviário na Europa. A expectativa é que as primeiras entregas ocorram até o final de 2026.