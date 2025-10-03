Nvidia e Fujitsu fecham parceria em robôs de IA e outras tecnologias

A Nvidia e a fabricante japonesa de telecomunicações e computadores Fujitsu anunciaram nesta sexta-feira, 3, uma parceria para desenvolver inteligência artificial (IA) aplicada a robôs e outras tecnologias. O acordo prevê a criação de uma "infraestrutura de IA" que sirva de base para aplicações em saúde, manufatura, meio ambiente, computação avançada e serviços ao consumidor, com a meta de estar estabelecida no Japão até 2030.

"O Japão pode liderar o mundo em IA e robótica", afirmou o CEO da Nvidia, Jensen Huang, ao lado do CEO da Fujitsu, Takahito Tokita.

Segundo ele, "a revolução industrial da IA já começou" e exige investimentos em infraestrutura.