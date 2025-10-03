PMI de serviços da zona do euro avança a 51,3 em setembro, mas fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 50,5 em agosto para 51,3 em setembro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de setembro, porém, ficou ligeiramente abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,4 em ambos os casos.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 51 para 51,2 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 16 meses e confirmando a estimativa inicial.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.