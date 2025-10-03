PMI de serviços do Brasil cai para 46,3 de setembro, diz S&P; PMI composto recua a 46

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil caiu de 49,3 pontos em agosto para 46,3 pontos em setembro, voltando ao nível que o indicador já havia registrado no mês de julho. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 3, pela S&P Global, que destaca que a queda entre agosto e setembro foi a mais acentuada em quase quatro anos e meio.

"Os números do PMI para setembro trouxeram notícias preocupantes sobre a atividade de serviços, que registrou uma das quedas mais acentuadas desde o início de 2021", destacou, em nota, a diretora Associada Econômica da S&P Global, Pollyana de Lima. Leituras inferiores a 50 pontos representam contração da atividade.

Segundo os participantes da pesquisa, o principal vetor para a queda no mês foi a redução da demanda, que contraiu pelo sexto mês consecutivo, de acordo com a S&P.